ПЕКИН, 6 янв — ПРАЙМ. Китай примет необходимые меры для защиты законных интересов китайских компаний после того, как в США ввели ограничения в отношении 8 китайских платежных приложений, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, в котором запретил транзакции с лицами, контролирующими 8 китайских приложений мобильных платежей, говорится в тексте Трампа. Указ вступает в силу через 45 дней, то есть 19 февраля — примерно через месяц после того, как Трамп должен покинуть пост президента. Его преемник Джо Байден может отказаться от этих мер. Трамп объяснил эти действия потенциальной угрозой национальной безопасности страны. Под запрет попадают приложения Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office. В США высказались о происхождении коронавируса

"Мы призываем американскую сторону уважать принципы рыночной экономики и честной конкуренции, уважать правила международной торговли, предоставлять открытую, справедливую и недискриминационную среду для ведения бизнеса иностранным компаниям, в том числе и китайским. Конечно же, китайская сторона примет необходимые меры для защиты законных интересов китайских компаний", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что эти действия США еще один пример использования государственной силы под предлогом защиты национальной безопасности для давления и психологического террора в отношении иностранных компаний.

Представитель МИД КНР отметила, что принятые США меры скажутся на китайских компаниях, но самое важное, по ее словам, что они нанесут больше ущерба интересам американских потребителей.