МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило на 2021 год программу субсидирования малого и среднего бизнеса при размещении ценных бумаг на бирже, но исключило из числа потенциальных получателей компании с годовой выручкой более 2 миллиардов рублей, сообщается на сайте кабмина.

"Программа субсидирования малого и среднего бизнеса при размещении ценных бумаг на бирже продолжит действовать в 2021 году. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что речь идёт о частичной компенсации затрат на выпуск акций и облигаций (до 1,5 миллиона рублей) и выплаты по купонам (до 70%). Мировой долг растет: в каких странах возможен дефолт в 2021 году

"Согласно новому постановлению, предприниматели смогут возместить и часть расходов по договорам о присвоении кредитного рейтинга. Вместе с тем, из числа потенциальных получателей исключаются организации, входящие в группу компаний с годовой выручкой более 2 миллиардов рублей. Это поможет сконцентрировать господдержку на тех, кто не ассоциирован с крупным бизнесом", — указано в сообщении кабмина.

Отмечено, что субсидия доступна организациям, зарегистрированным в едином реестре субъектов МСП. При этом претендент на ее получение не должен иметь просроченной задолженности по налогам и сборам, проходить процедуру ликвидации или банкротства.

Размещение на фондовой бирже – одна из альтернатив традиционным инструментам кредитования. Поддержка листинга расширит доступ к заемному капиталу, поможет привлечь дополнительные средства для развития малого и среднего бизнеса, добавили в правительстве.