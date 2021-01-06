МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Потребительские цены в Германии в декабре в годовом выражении, по предварительной оценке, снизились на 0,3%, как и в ноябре, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Годовой показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

В месячном выражении цены выросли на 0,5% после снижения на 0,8% в ноябре. Аналитики ожидали роста показателя на 0,6%. Германия обещает защитить "Северный поток 2" при Байдене

При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, в декабре снизились на 0,7% в годовом исчислении, а в месячном — выросли на 0,6%. Аналитики ожидали снижения показателя в годовом выражении на 0,7%, в месячном — роста на 0,7%.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.