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Годовая дефляция в Германии в декабре ожидаемо составила 0,3%
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Потребительские цены в Германии в декабре в годовом выражении, по предварительной оценке, снизились на 0,3%, как и в ноябре, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического... ПРАЙМ, 06.01.2021
инфляция, мировая экономика, германия, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Потребительские цены в Германии в декабре в годовом выражении, по предварительной оценке, снизились на 0,3%, как и в ноябре, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Годовой показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.
В месячном выражении цены выросли на 0,5% после снижения на 0,8% в ноябре. Аналитики ожидали роста показателя на 0,6%.
При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, в декабре снизились на 0,7% в годовом исчислении, а в месячном — выросли на 0,6%. Аналитики ожидали снижения показателя в годовом выражении на 0,7%, в месячном — роста на 0,7%.
Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.