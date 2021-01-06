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Число рабочих мест в частном секторе США снизилось хуже прогноза
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Число рабочих мест в частных компаниях США в декабре уменьшилось на 123 тысячи, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Аналитики,... ПРАЙМ, 06.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в декабре уменьшилось на 123 тысячи, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, наоборот, роста показателя на 88 тысяч.
Показатель ноября был при этом пересмотрен в сторону понижения до роста на 275 тысяч с 307 тысяч.
В том числе в сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в декабре снизилось на 13 тысяч, в средних компаниях, со штатом 50-499 человек, — выросло на 37 тысяч, а крупные компании сократили штат на 147 тысяч рабочих мест.
В отраслевом разрезе — в секторе услуг число рабочих мест уменьшилось на 18 тысяч, в секторе производства товаров — на 105 тысяч. При этом показатель для частных строительных компаний страны в декабре вырос на 3 тысячи, в производственном секторе — снизился на 21 тысячу.