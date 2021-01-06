МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в декабре уменьшилось на 123 тысячи, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, наоборот, роста показателя на 88 тысяч.

Показатель ноября был при этом пересмотрен в сторону понижения до роста на 275 тысяч с 307 тысяч. В ЕС рекомендовали для использования вакцину компании Moderna

В том числе в сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в декабре снизилось на 13 тысяч, в средних компаниях, со штатом 50-499 человек, — выросло на 37 тысяч, а крупные компании сократили штат на 147 тысяч рабочих мест.

В отраслевом разрезе — в секторе услуг число рабочих мест уменьшилось на 18 тысяч, в секторе производства товаров — на 105 тысяч. При этом показатель для частных строительных компаний страны в декабре вырос на 3 тысячи, в производственном секторе — снизился на 21 тысячу.