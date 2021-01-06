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2021
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В Китае рассказали об изменении денежно-кредитной политики страны
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Центральный банк Китая объявил в среду, что в 2021 году его денежно-кредитная политика будет более гибкой и целенаправленной, добавив, что распространит расширит регулирование... ПРАЙМ, 06.01.2021
денежно-кредитная политика, мировая экономика, китай, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕКИН, 6 янв — Dow Jones. Центральный банк Китая объявил в среду, что в 2021 году его денежно-кредитная политика будет более гибкой и целенаправленной, добавив, что распространит расширит регулирование ключевых финансовых организаций и видов финансовой деятельности.
В заявлении по итогам рабочей конференции банка сказано, что он поддержит кредитование малых компаний и продолжит управлять финансовыми рисками.
Банк также заявил, что примет надлежащие меры в отношении долгового кризиса в странах с низкими доходами и будет строго контролировать воздействие внешних финансовых рисков.
— Автор Singapore editors, singaporeeditors@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ