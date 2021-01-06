ПЕКИН, 6 янв — Dow Jones. Центральный банк Китая объявил в среду, что в 2021 году его денежно-кредитная политика будет более гибкой и целенаправленной, добавив, что распространит расширит регулирование ключевых финансовых организаций и видов финансовой деятельности.

В заявлении по итогам рабочей конференции банка сказано, что он поддержит кредитование малых компаний и продолжит управлять финансовыми рисками. Бычий тренд. Куда вкладывать деньги после 1 января

Банк также заявил, что примет надлежащие меры в отношении долгового кризиса в странах с низкими доходами и будет строго контролировать воздействие внешних финансовых рисков.

— Автор Singapore editors, singaporeeditors@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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