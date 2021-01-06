МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. После выхода из Евросоюза Великобритания внесла послабления в санкционный режим против Крыма, сообщают РИА Новости со ссылкой на генеральную лицензию, опубликованную на сайте кабмина королевства. В Госдуме оценили санкции Трампа против России

Теперь британским судам разрешается платить за портовые услуги ГУП "Крымские морские порты", а именно Керченского рыбного порта, Ялтинского и Евпаторийского торговых портов. Также снимается запрет на оплату услуг филиала предприятия — "Госгидрографии" и портовых терминалов "Крымских морских портов". Лицензия вступила в силу с 1 января.

Лицам, планирующим оплату услуг "Крымских морских портов", необходимо предупреждать об этом британский регулятор, контролирующий соблюдение санкционного режима — OFSI.

Ограничения были введены Евросоюзом в июле 2014 года после возвращения полуострова в состав России. В марте 2015 года Евросовет увязал срок действия ограничений с "полным выполнением Минских соглашений". Британия получила возможность изменять санкционный режим после выхода из Евросоюза.

Ограничения затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также продукцию двойного назначения. Они предполагают ограничение доступа на рынок капиталов ЕС пяти крупнейших российских финансовых структур, где главным собственником является российское государство. Кроме того, под санкции попали три российские энергетические компании и три компании в оборонной сфере. Меры предусматривают эмбарго на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения, ограничения на передачу России ряда услуг и технологий, которые могут использоваться в нефтедобыче.