МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Технологии дистанционного обучения могут заставить преподавателей соревноваться между собой, рассказала URA.RU заслуженный учитель России, доцент департамента образовательных программ НИУ ВШЭ и лицея №1525 "Воробьевы горы" Евгения Абелюк. Кабмин утвердил правила работы сервиса для поступления в вуз онлайн

По ее словам, сотрудники вузов будут стремиться стать лучше, чтобы играть большую роль в образовательном пространстве, — от этого будет зависеть их доход.

"Дистант в будущем может привести к конкуренции между преподавателями. Интернет позволяет привлечь к занятиям любого лектора, независимо от его местоположения. Это дает образовательным организациям возможность привлекать к учебе лучших учителей. Следовательно, преподаватели будут стремиться расти профессионально, дотягиваться до какой-то планки. А за профессиональной конкуренции последует и финансовая", — отметила эксперт.

Другой вариант озвучил профессор кафедры управления информационными системами и цифровой инфраструктурой факультета бизнеса и менеджмента ВШЭ Юрий Зеленков. В скором будущем, по его мнению, преподаватели будут вступать в коалиции.

"Можно предположить, что преподаватели из разных мест смогут создавать коллаборации, разрабатывая совместные научные курсы. Благодаря интернету у них появится возможность распространять эти курсы повсюду. Университеты, в свою очередь, могут стать платформами, которые будут формировать свою программу из разных таких курсов и упаковывать ее", — отметил он.

По мнению эксперта, конкуренция между преподавателями будет возникать за счет успешности их образовательных продуктов.

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