МОСКВА, 7 янв – ПРАЙМ. Военно-морской флот США будет на регулярной основе патрулировать у российских берегов в Арктике, чтобы "препятствовать наступлению Москвы на Крайнем Севере", пишет Breaking Defence со ссылкой на заявление министра ВМС Кеннета Брейтуэйта в ходе телеконференции. Сенат США проголосовал за оборонный бюджет, преодолев вето Трампа

По его словам, в ближайшие годы Вашингтону придется в Арктике "действовать более настойчиво", чтобы оспорить российские, а также, в меньшей степени, китайские "притязания" на Крайнем Севере.

При ответе на вопрос, должны ли Соединенные Штаты начать проводить "операции по обеспечению свободы навигации" у северного побережья России, Брейтуэйт сравнил ситуацию с обстановкой в Южно-Китайском море, где у КНР и государств региона имеются разногласия по морским границам и зонам ответственности.

"Международное сообщество признает, что это международные воды, в которых мы будем работать", — подчеркнул он.

"Когда морские пути на Севере открываются, становятся судоходными, ВМС США намерены гарантировать, что свобода навигации существует для наших партнеров", — заявил Брейтуэйт. Он назвал такую стратегию "более смелой позицией", "правом" и "обязанностью" США как "доминирующей военно-морской силы в мире".

Министр добавил, что главное преимущество США в регионе – подводные лодки. По его словам, в условиях, когда у России есть ледокольный флот, а Китай строит подобные корабли такими темпами, с которыми США "не могут сравниться", Вашингтон может прибегнуть к аренде ледоколов у союзников, пока не построит собственные.

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