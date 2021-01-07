Эксперт рассказал о влиянии беспорядков в США на мировую экономику
БРЮССЕЛЬ, 7 янв — ПРАЙМ. Текущие события в Соединенных Штатах не ухудшат состояние мировой экономики, серьезно пострадавшей в прошлом году из-за борьбы с распространением коронавируса, сказал РИА Новости глобальный руководитель макроаналитики в финансовой группе ING Карстен Бржески.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Ранее сообщалось, что согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Однако в четверг утром Конгресс все же смог продолжить заседание и утвердить избрание Джо Байдена новым президентом США.
Отвечая на вопрос, может ли нынешняя ситуация как-то усугубить положение мировой экономики, Бржески ответил: "Нет. Ирония событий вчерашней ночи заключалась в том, что фондовый рынок вырос".
От пояснил, шансы на "сильное финансовое стимулирование" экономики при Байдене увеличились.
Говоря о перспективах доллара США в краткосрочной и среднесрочной перспективе, Бржески отметил, что несмотря на сильный рост в США, он ожидает ослабления этой валюты.
"Когда локдауны будут закончены и будет развёрнута вакцинация, мы увидим синхронное восстановление мировой экономики во второй половине года. При подобном сценарии развития событий инвесторы перемещаются в другие регионы, чтобы получить выгоду от более высокой доходности, что приводит к ослаблению доллара", — пояснил он.
https://1prime.ru/state_regulation/20210107/832760030.html