МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в ноябре вырос на 5 миллиардов долларов, или на 8% по сравнению с показателем октября — до 68,1 миллиарда доллара, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерство торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 65,2 миллиарда долларов. Значение за октябрь составило 63,1 миллиарда долларов. Фьючерсы на индексы США растут на фоне утверждения Байдена президентом

В том числе экспорт из США в ноябре вырос по сравнению с октябрем на 1,2%, или на 2,2 миллиарда долларов, до 184,2 миллиарда долларов, а импорт за тот же месяц составил 252,3 миллиарда долларов, поднявшись на 7,2 миллиарда в месячном выражении (на 2,9%).

Дефицит внешней торговли товарами США в ноябре вырос по отношению к октябрю на 5 миллиардов долларов, до 84,6 миллиарда, а профицит по статье услуг уменьшился менее чем на 0,1 миллиарда долларов — до 18,2 миллиарда.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).

ЧИСЛО ЗАЯВОК ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 января, снизилось на 3 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 787 тысяч заявок, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 13 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели, до 800 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 26 декабря, был пересмотрен до 790 тысяч с 787 тысяч.

Кроме того, среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 18,75 тысячи с пересмотренного показателя, до 818,75 тысячи. Первоначальный показатель был пересмотрен до 837,5 тысячи с 836,75 тысячи. Бычий тренд. Куда вкладывать деньги после 1 января

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 декабря, снизилось на 126 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 5,072 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 5,322 миллиона с 5,198 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.