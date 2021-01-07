ЛОНДОН, 7 янв — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Около 4 тысяч финансовых компании в Великобритании оказались под угрозой закрытия из-за пандемии коронавируса, следует из данных опроса Управления по финансовому надзору страны (Financial Conduct Authority, FCA).

Регулятор опросил 23 тысячи компаний, предоставляющих финансовые услуги, о воздействии пандемии на их бизнес. В результате около 4 тысяч фирм признали, что подвергались "повышенному риску" закрытия и банкротства во время первой волны пандемии коронавируса.

"Спад рынка, вызванный пандемией, может привести к банкротству значительного числа компаний. В конце октября мы определили, что существует 4 тысячи фирм, оказывающих финансовые услуги, с низкой финансовой устойчивостью и повышенным риском банкротства, хотя многие из них смогут повысить свою устойчивость по мере улучшения экономических условий", — отметил исполнительный директор FCA по вопросам потребителей и конкуренции Шелдон Миллс. Британия и ЕС завершили переходный период по Brexit

Большинство из указанных компаний являются малыми и средними игроками рынка, добавили в FCA.

По данным регулятора, во время первой волны пандемии приток ликвидности наблюдался в розничных инвестициях (8%), в розничном кредитовании (8%) на финансовом рынке с участием институциональных инвесторов (83%). Отток ликвидности был на рынке страхования (30%), в системах электронных платежей и переводов (11%), а также в управлении инвестициями (2%).

Около 59% опрошенных финансовых компаний считают, что коронавирус окажет негативное влияние на их бизнес.