МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в декабре вырос до 57,2% с ноябрьских 56,6%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Эксперт назвал "циничной" реакцию рынков на события в США

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения до 54,7%.

При этом индекс занятости в секторе услуг страны в декабре снизился до 48,2% с уровня ноября в 50,1%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.