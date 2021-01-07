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Индекс деловой активности в сфере услуг США в декабре неожиданно вырос
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Индекс деловой активности в сфере услуг США в декабре вырос до 57,2% с ноябрьских 56,6%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply... ПРАЙМ, 07.01.2021
сша, индекс деловой активности, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в декабре вырос до 57,2% с ноябрьских 56,6%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения до 54,7%.
При этом индекс занятости в секторе услуг страны в декабре снизился до 48,2% с уровня ноября в 50,1%.
Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.