КИЕВ, 8 янв – ПРАЙМ. Усиленные карантинные ограничения, введенные правительством из-за пандемии коронавируса COVID-19, начинают действовать в пятницу на Украине. Локдаун будет действовать до 24 января и, по мнению украинских властей, поможет сократить число зараженных наполовину. На Украине хотят обеспечить граждан "Спутником V"

Помимо усиления карантинных мер из-за коронавируса с 8 по 24 января, кабинет министров также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, которые раньше действовали до конца 2020 года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскритиковала Киев за решение ввести жесткие карантинные ограничения, так как посчитала, что это негативно повлияет на благосостояние украинцев, их доступ к медицине и обучению.

Эксперты считают, что январский локдаун не повлечет критических негативных последствий для украинской экономики и ударит по малому и среднему бизнесу не так сильно, как это могло бы быть в декабре прошлого года. Однако не исключено, что это приведет к усилению протестных настроений в стране.

ОГРАНИЧЕНИЯ

В период действия жестких карантинных ограничений на Украине будут закрыты школы и вузы, при этом детские сады будут работать. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также под запрет попала работа любых рынков.

Работа развлекательных заведений запрещается полностью, закроются учреждения культуры. Торгово-развлекательным центрам запрещается принимать посетителей, кроме желающих купить товары первой необходимости. К таким товарам, согласно решению правительства, относятся продукты питания, лекарственные препараты, средства гигиены, связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо. Работа кафе, баров и ресторанов разрешена только в режиме "на вынос". При этом работа ресторанов в гостиницах ограничивается.

В условиях жесткого карантина разрешена работа банков, почты, СТО, ветеринарных клиник, АЗС и гостиниц. Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи клиентов, без ожидания посетителей внутри. Также под запрет не попадает деятельность, связанная с производством фильмов. На Украине нашли альтернативу российской вакцине от COVID

Украинское правительство решило не прекращать работу во время локдауна общественного транспорта, а также не закроется международное транспортное сообщение. В штатном режиме будут работать и контрольно-пропускные пункты в Донбассе.

По мнению министра здравоохранения Украины Максима Степанова, такие меры помогут сократить число заболевших коронавирусом наполовину. "Я обращаюсь к вам, украинцы, чтобы с 8 по 24 января были выполнены все те правила, которые установлены в стране. Мы рассчитываем на эффект не менее чем 40-50% снижения числа инфицированных за этот период", — сказал он.

ЭКОНОМИКА ГОТОВА

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко уверен, что двухнедельное ужесточение карантинных мер существенно не повлияет на экономическую активность, потребительский спрос и инфляцию. В свою очередь замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что локдаун в январе приведет к потере примерно 0,2% ВВП в 2021 году.

В Центробанке уверены, что украинская банковская система готова к работе в условиях жесткого карантина. В частности, по словам первого замглавы Национального банка Украины Екатерины Рожковой, регулятор продлил действие антикризисных мер, принятых нацбанком весной во время локдауна. "Никаких дополнительных ограничений не будет. Поэтому банковская система готова к работе в условиях усиленного карантина", — написала Рожкова на своей странице в Facebook.

Украинский экономический эксперт Александр Охрименко прогнозирует, что влияние жестких карантинных ограничений на экономику не будет критическим. По его словам, негативные последствия от локдауна в январе будут меньше, чем могли бы быть от него в декабре. Украинское правительство планировало ужесточить карантин в конце декабря и на время новогодних праздников, однако позже кабмин отказался от этой идеи. В МИД Украины объяснили причину отказа от вакцины "Спутник V"

"Это (введение локдауна – ред.) не будет критичным… Грубо говоря, это просто будут потери ВВП от ошибки", — сказал Охрименко РИА Новости, назвав прогноз Нацбанка о потерях 0,2% ВВП оптимистическим.

Экономист надеется, что президент Украины Владимир Зеленский спохватится и "примет решение, что локдаун не нужен". "Статистика заболеваний четко показывает, что локдаун абсолютно не нужен", — считает Охрименко.

ПРОТЕСТНЫЕ НАСТРОЕНИЯ

Перед введением карантинных ограничений Украиной в декабре прошлого года прокатился ряд митингов предпринимателей. Представители малого бизнеса протестовали против введения локдауна в стране. При этом в столице между предпринимателями и полицией произошли стычки после того, как бизнесмены попытались установить на майдане Незалежности (площади Независимости) палатки. Глава Нацбанка ранее заявил, что влияние "карантина выходного дня" на украинскую экономику было сравнительно незначительным, но такие меры привели к ухудшению настроений бизнеса и потребителей. В Раде отказ от российской вакцины сочли "уничтожением народа"

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге раскритиковал украинские власти за решение ввести локдаун. "Люди теряют доход. Им нужна макроэкономическая поддержка. Далее, если школы закроются, то дети с инвалидностью не смогут воспользоваться цифровым инструментарием. И люди с другими заболеваниями, такими как рак, сердечно-сосудистыми заболеваниями, тоже нуждаются в лечении. Вот почему более мягкий, постепенный подход лучше", — сказал Клюге, отметив, что главное — не жесткость ограничительных мер, а их безусловное соблюдение.

Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что январский локдаун существенно не повлияет на малый и средний бизнес, однако это не значит, что не будет протестов. "После Рождества стандартно у бизнеса эта вторая половина января… провальная, продаж нет, покупок мало. Оно (ужесточение карантина – ред.) повлияет, безусловно, но не так катастрофически, как в декабре или даже в октябре, условно говоря… Но это не означает, что не будет протестных проблем, протестной активности", — сказал Бортник РИА Новости.

Политолог прогнозирует, что протестные настроения среди украинцев усилятся с началом работы Верховной рады Украины после зимних каникул.

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