ЛОНДОН, 8 янв — ПРАЙМ. Правительство Великобритании со следующей недели вводит обязательное требование о наличии отрицательного теста на коронавирус при отъезде и въезде в Англию, следует из распоряжения британского министерства транспорта. Новый штамм COVID-19 обнаружен в 22 европейских странах

Тест на коронавирус должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до отъезда. При несоблюдении этого требования предусмотрен штраф в размере 500 фунтов стерлингов (около 50 тысяч рублей).

Ожидается, что новые правила будут действовать как для граждан Соединенного Королевства, так и для иностранцев. Исключения из новых правил предусмотрены для лиц, сопровождающих детей в возрасте до 11 лет, членов экипажей транспортных средств, а также для тех, кто путешествует из стран, не имеющих инфраструктуры для проведения тестов.

При этом лица, прибывшие из стран с высоким уровнем распространения COVID-19, по-прежнему будут обязаны в обязательном порядке самоизолироваться на 10 дней. При наличии отрицательного результата теста, сделанного по прибытию в Великобританию, срок карантина будет сокращен до пяти дней. Британский бизнес получит финансовую поддержку на фоне третьего локдауна

"Мы уже приняли важные меры для предотвращения завозных случаев COVID-19, но с учетом того, что новые штаммы вируса распространяются на международном уровне, мы должны принять дополнительные меры предосторожности. В сочетании с существующим обязательным периодом самоизоляции для пассажиров, возвращающихся из стран с высоким уровнем риска, тесты перед вылетом обеспечат дополнительную защиту, помогая нам контролировать распространение вируса по мере того, как мы разворачиваем вакцинацию в ближайшие недели", — заявил министр транспорта Великобритании Грант Шаппс.

В министерстве подчеркнули, что новые правила пока будут применяться только для Англии, однако в настоящее время идут переговоры с властями Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии о введении аналогичных мер.

В Великобритании в четверг зарегистрировано рекордное с 21 апреля число умерших за сутки от коронавируса — 1162 человека, заразились 52 618 человек. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 889 419 человек, умерли 78 508 заболевших.

С этой недели в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Карантин действует и в Шотландии.

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