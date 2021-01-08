МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Россияне за последние 16 лет стали чувствовать себя увереннее в вопросе собственного благополучия и ощущать больше ответственности за собственные усилия, показало исследование "Портрет владельца капитала в России 2020" Центра управления благосостоянием и филантропии "Сколково", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Исследование проводилось с 5 по 15 октября, в нем приняло участие более 1,5 тысячи человек из 49 регионов России. Социально-демографическая структура выборки выровнена по данным Росстата РФ. Для сравнения были взяты данные ФОМ за 2004 год. Бычий тренд. Куда вкладывать деньги после 1 января

По сравнению с 2004 годом уровень притязания россиян относительно уровня своего будущего благополучия остался на прежнем уровне. "На этом фоне установки людей понемногу смещаются в сторону уверенности в своих силах и готовности действовать самостоятельно для изменения своего материального положения", — пишут авторы исследования.

"Вывод: можно говорить о росте уверенности в себе — снижается доля полагающих, что их благополучие не зависит от собственных усилий, и растет доля осторожных суждений — "в определенной степени". Однако установка, что "в России таким людям, как я, трудно добиться успеха" сохраняется", — отмечают в "Сколково".

Сравнение с 2004 годом показало, что в два раза сократилась доля тех, кто выбирает ответ "совсем не зависит", — до 14% с 27%. Доля ответов "в определенной степени" выросла на 17 процентных пунктов до 59% с 42%, а доля полностью полагающихся на себя практически не изменилась — 26% и 27%. В Минфине разъяснили порядок уплаты налога по вкладам

"Что характерно, определенная динамика есть во всех возрастных группах, однако больше всего уверенных в себе мы видим среди молодежи (до 25 лет) — 38% против 27% в целом по выборке. Это до определенной степени соотносится и с данными опросов ФОМ. За десять лет с 2007 по 2017 год выросла доля уверенных, что "успех — это результат усилий самого человека" (с 53% до 66%), а число ссылающихся на обстоятельства снизилось (с 32 до 25%)", — пишут авторы.

Фокус ответственности (внутренний — "я сам" или внешний — "для меня, со мной") понемногу смещается к своему более деятельному и активному полюсу. "Тем не менее, подавляющее большинство опрошенных нами респондентов уверены, что "таким людям, как они" трудно реализовать себя и добиться успеха в жизни (80%)", — свидетельствуют данные исследования.