МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил дорожные карты оптимизации институтов развития, сообщается на сайте правительства РФ.

"Председатель правительства также подписал распоряжение, содержащее дорожные карты по формированию новой структуры институтов развития (ИР). Решение позволит избежать дублирования функций ИР с госорганами и коммерческими организациями, усовершенствовать существующие механизмы управления", — говорится в сообщении. Мировой долг растет: в каких странах возможен дефолт в 2021 году

Добавляется, что документ принят в рамках реформы институтов развития.

"Цель преобразований – сделать эти структуры более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утверждённых президентом России", — подчеркивается в сообщении.

ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ГОСКОМПАНИЙ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, обязывающее госкомпании публиковать информацию о достижении ключевых показателей эффективности их работы, сообщается на сайте правительства РФ.

"Госкомпании будут публиковать информацию о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ), отражающих результативность их работы. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении. Минфин предлагает ввести механизм "директивной гильотины" для госкомпаний

Отмечается, что документ фиксирует требования к форме и содержанию отчетов. Так, они должны будут содержать перечень КПЭ и порядок их расчета, плановые и фактические показатели, причины отклонения от заданных значений.

"Такие отчеты госкомпании начнут публиковать за 2021 год", — добавляется в сообщении.