МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Необходимо наращивать выпуск продукции для гражданских отраслей, важно, чтобы "Ростех" развивал это направление, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой госкорпорации Сергеем Чемезовым.

По словам Мишустина, корпорация достигла серьезных успехов, занимаясь импортозамещением. "Примером этого был полет нашего самолета МС21 с российскими двигателями ПД-14. Это один из примеров, их много", — сказал он.

Мишустин также поблагодарил Чемезова за то, что в период пандемии не было сокращений на производствах. Мировой долг растет: в каких странах возможен дефолт в 2021 году

Кроме того, Мишустин отметил работу "Ростеха" в части производства средств индивидуальной защиты во время распространения коронавируса. "Это был очень серьезный проект, и мы нарастили в разы за считанные месяцы производство всех необходимых средств индивидуальной защиты для нашего населения. И сейчас… не закупаем ничего из-за рубежа", — сказал он и тут же отметил необходимость наращивания работы по выпуску гражданской продукции на предприятиях.

"Как отметил наш президент, необходимо наращивать выпуск продукции для гражданских отраслей. Очень важно, чтобы в том числе и эти направления в "Ростехе" развивались", — сказал Мишустин.