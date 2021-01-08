МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в ноябре уменьшилась до 8,3% с уровня октября в 8,4%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста безработицы до 8,5%.

Безработица в ЕС в ноябре также сократилась — до 7,5% с октябрьской отметки в 7,6%. В ноябре 2019 года безработица в еврозоне составляла 7,4%, а в ЕС — 6,6%. Мировой долг растет: в каких странах возможен дефолт в 2021 году

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в ноябре составило 15,933 миллиона человек, из них в зоне евро — 13,609 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам ноября была зафиксирована в Чехии (2,9%) и Польше (3,3%). Самый высокий ее уровень наблюдался в Греции (16,1% — по состоянию на сентябрь) и Испании (16,4%).