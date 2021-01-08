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Безработица в еврозоне в ноябре неожиданно снизилась в октябре
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Безработица в еврозоне в ноябре уменьшилась до 8,3% с уровня октября в 8,4%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Аналитики, опрошенные агентством... ПРАЙМ, 08.01.2021
мировая экономика, еврозона, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в ноябре уменьшилась до 8,3% с уровня октября в 8,4%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста безработицы до 8,5%.
Безработица в ЕС в ноябре также сократилась — до 7,5% с октябрьской отметки в 7,6%. В ноябре 2019 года безработица в еврозоне составляла 7,4%, а в ЕС — 6,6%.
В абсолютном выражении число безработных в ЕС в ноябре составило 15,933 миллиона человек, из них в зоне евро — 13,609 миллиона.
Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам ноября была зафиксирована в Чехии (2,9%) и Польше (3,3%). Самый высокий ее уровень наблюдался в Греции (16,1% — по состоянию на сентябрь) и Испании (16,4%).