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2021
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Уровень безработицы в США в декабре неожиданно составил 6,7%
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Безработица в США в декабре осталась на уровне ноября в 6,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики сократилось на 140 тысяч, следует из данных министерства... ПРАЙМ, 08.01.2021
сша, безработица, новости, экономика, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 8 янв — ПРАЙМ. Безработица в США в декабре осталась на уровне ноября в 6,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики сократилось на 140 тысяч, следует из данных министерства труда страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали безработицу в декабре на уровне 6,8%, при этом прогнозировался рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе — на 71 тысячу.
Показатель занятости сократился впервые с апреля, когда было зарегистрировано падение почти на 21 миллион.
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