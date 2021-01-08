ВАШИНГТОН, 8 янв — ПРАЙМ. Безработица в США в декабре осталась на уровне ноября в 6,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики сократилось на 140 тысяч, следует из данных министерства труда страны. Доллар укрепляется перед публикацией данных о безработице в США

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали безработицу в декабре на уровне 6,8%, при этом прогнозировался рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе — на 71 тысячу.

Показатель занятости сократился впервые с апреля, когда было зарегистрировано падение почти на 21 миллион.

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