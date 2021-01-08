МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу поднимаются после открытия торгов, инвесторы оценивают неоднозначную статистику по рынку труда в США, при этом оптимизм по вакцине и стимулированию экономики поддерживает рисковые настроения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.38 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,29% — до 31131,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,69%, до 13158,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,46%, до 3821,43 пункта. Последние два индекса уже успели превысить обновленные в четверг исторические рекорды.

Как сообщило ранее в пятницу министерство труда США, безработица в стране в декабре осталась на ноябрьской отметке в 6,7%, в то время как ожидался рост до 6,8%. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики сократилось на 140 тысяч, тогда как эксперты ожидали рост на 71 тысячу. Куда дешевле всего поехать на отдых в январе

Декабрь стал третьим месяцем 2020 года, когда было зафиксировано снижение занятости, кроме марта и апреля, при этом падение апреля превысило 20 миллионов. Ведомство пересмотрело ноябрьский рост числа новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе до 336 тысяч с 245 тысяч.

"Оптимизм по вакцинации и вероятность принятия нового пакета поддержки помогут скомпенсировать любые риски, которые мы наблюдаем на фоне ослабления экономической статистики, в краткосрочной перспективе", — приводит агентство Рейтер мнение президента и управляющего директора MJP Wealth Advisors Брайана Вендига (Brian Vendig).

Цена акций Tesla при этом растет на 3,2%, до 842 долларов. Показатель минутами ранее впервые поднялся выше уровня в 850 долларов, а капитализация компании тогда превысила 800 миллиардов долларов.