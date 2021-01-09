МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ на период с 9 января по 30 июня 2021 года повышает экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса, которые вывозятся из России за пределы Таможенного союза.

Экспортная пошлина на семена подсолнечника и рапса повышена до 30% от таможенной стоимости вывозимой продукции, ее нижняя планка устанавливается на уровне 165 евро за 1 тонну. До этого для семян рапса действовала ставка пошлины 6,5% от таможенной стоимости, но не менее 11,4 евро за тонну, для семян подсолнечника — 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну.

Решение о повышении пошлины было принято с целью снизить объемы экспорта на фоне растущих мировых цен на эту культуры и сдержать внутренний рост цен на подсолнечник, рапс и продукты их переработки.

"Пошлина на экспорт подсолнечника и рапса призвана предотвратить массовый вывоз сырья и обеспечить достаточную загрузку перерабатывающих мощностей (в РФ — ред.)", — заявили РИА в пресс-службе Масложирового союза. Экспорт семян подсолнечника из России с начала текущего сезона (с 1 сентября 2020 года) по 29 ноября составил 380,1 тысячи тонн, что в 2,4 раза выше поставок на аналогичную дату прошлого сезона, поставки рапса выросли в 2,8 раза — до 274,7 тысячи тонн, сообщал ранее Центр агроаналитики Минсельхоза РФ.

Правительство в середине декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители подписали их 16 декабря, они действуют до 1 апреля 2021 года. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар они составят 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.

В Масложировом союзе также отметили, что экспортная пошлина на подсолнечник, являясь системной мерой, введенной государством, позволит сохранить доступные потребительские цены на подсолнечное масло на протяжении всего срока ее действия, а не только на 3 месяца действия соглашения о стабилизации цен.