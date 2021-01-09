МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. На портале Московского инновационного кластера уже зарегистрировано 19,5 тысячи организаций из Москвы и еще 78 регионов, сообщается на сайте мэра столицы.

Отмечается, что кластер объединил стартапы, промышленные предприятия и технологические компании города с институтами развития, а также научными и образовательными организациями. Он появился два года назад в качестве платформы, помогающей инноваторам создавать технологичные продукты или услуги и искать партнеров для реализации проектов. Главным инструментом участников МИК стал портал i.moscow.

"На портале зарегистрировано 19,5 тысячи организаций из Москвы и еще 78 регионов России. Основная их часть относится к малому и среднему бизнесу. Сайт открывает участникам кластера множество возможностей. Например, при помощи специальных онлайн-сервисов они могут быстрее решить разные практические задачи: найти подходящее помещение в аренду или площадку для тестирования продукта, привлечь деловых партнеров и инвесторов. Всего таких сервисов уже 17. За год предприниматели воспользовались ими более двух миллионов раз", — рассказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина. Куда дешевле всего поехать на отдых в январе

Отмечается, что портал i.moscow — дополнительный инструмент для взаимодействия предпринимателей с городом, он помогает в решении организационных вопросов, продвижении продуктов и технологий, получении мер поддержки. Недавно функционал платформы был существенно расширен, внедрены новые сервисы, улучшен интерфейс.

"Востребованность сервисов i.moscow возросла. Недавно доступ к платформе получили физические лица, теперь ей могут пользоваться все, у кого есть желание развивать высокие технологии", — отметил руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В частности, на портале есть сервис поиска помещения для офиса или производства. Участникам доступны городские технопарки, более двух тысяч офисов, 333 лаборатории и 178 коворкингов. Через платформу кластера предприниматели могут подать заявку на аренду выбранной площадки и связаться с ее владельцем. Москва стала участником проекта Safe Travels Всемирного совета по туризму

"Количество полезных востребованных инструментов, аналогов которым нет в сфере инноваций, продолжит расти, в том числе за счет развития технологий искусственного интеллекта. Они помогут предпринимателям в ведении бизнеса, а городу в формировании общей цифровой экосистемы", — добавил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Также на i.moscow работает навигатор по 223 мерам поддержки, который помогает определить, на какую помощь от городских властей, федеральных органов власти и институтов развития участник кластера может рассчитывать.