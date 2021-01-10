МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Европа надеется на потепление отношений с США после того, как Джо Байден займет Белый дом. Годы президентства Дональда Трампа стали испытанием для трансатлантического единства, а одной из целей внешнеполитического курса нового главы американского государства станет курс на его восстановление. По мнению экспертов, опрошенных агентством "Прайм", Европе при Байдене удастся получить немного независимости, однако о полной самостоятельности речи не идет. Экономика Европы получит еще больше денег

ЕВРОПА ЛИКУЕТ?

Брюссель, как своего рода центр Евросоюза, а также Берлин, Париж и другие европейские столицы позитивно, а многие и с ликованием восприняли победу Байдена, рассказывает член-корреспондент РАН, директор Института Европы РАН Алексей Громыко.

"Прошедшие четыре года при президенте Дональде Трампе стали самым большим испытанием для атлантической солидарности. Трамп стал олицетворением, и достаточно грубым, стратегии США последних десятилетий по так называемой стратегической расстыковке с их европейскими союзниками", — поясняет он.

Вместе с тем, есть государства, где победа Байдена встречена со смешанными чувствами, хотя внешне это может и не проявляться. Это, например, Британия, Польша, Венгрия. Там правящие партии извлекли немало выгод из президентства Трампа. Речь идёт о евроскептических силах разной окраски, использовавших "трампизм" в своих политических целях как на внутреннем, так и на внешнем контуре. Теперь у них этого рычага не будет.

"Даже для Берлина победа Байдена ещё не означает, что исчезнут или хотя бы ослабнут проблемы с американской обструкцией достройки проекта "Северный поток 2". До сих пор Байден выступал против него очень активно", — говорит эксперт.

СТАРШИЙ ПАРТНЕР

Со времён окончания Второй мировой войны США объективно, по соотношению сил, оставались старшим партнёром в комбинации США–Европа. Но вся послевоенная история стала историей выравнивания, прежде всего, в форме европейской интеграции, указывает старший научный сотрудник Института США и Канады Олег Теребов.

Вначале речь шла об экономических потенциалах, а образцом такого выравнивания остаётся, по мнению эксперта, гонка между Boeing и Airbus.

В политическом плане Европа тоже не оставалась полностью подконтрольной, достаточно вспомнить историю отношений Франции и США/НАТО или реакцию ФРГ и Франции на войну в Ираке 2003 года. Политическая интеграция Европы тоже имела одной из задач выравнивание со Штатами.

НУЖНА ЛИ ЕВРОПЕ СВОБОДА

При этом Европа вовсе не хочет приобретать полную внешнеполитическую самостоятельность, поскольку союз с США предоставляет европейским странам надежную гарантию национальной безопасности и помогает решать собственные геополитические проблемы, полагает в свою очередь политический обозреватель Дмитрий Галкин.

Однако правление Трампа показало, что Евросоюз не может больше рассчитывать на те выгоды и преимущества, которые ведущие европейские государства привыкли извлекать из союза с США.

"Дело не только в том, что Трамп едва не разрушил трансатлантическое партнерство и серьезно ослабил внутреннее единство ЕС, оказывая поддержку Польше, превратившейся в отрытого соперника Германии в борьбе за влияние в Восточной Европе", — уточняет он.

Главная угроза для отношений между США и ЕС заключается в возможности возвращения Трампа уже в 2024 году или в приходе к власти политика, который будет так же, как и Трамп, пренебрегать интересами американских союзников. Поэтому европейские страны больше не могут проводить внешнеполитический курс, рассчитывая на прочное и неизменное американское покровительство и расплачиваясь за него безусловной лояльностью по отношению к США во всех важных вопросах.

РЕВАНШ ТРАМПА

Европе даже при Байдене придется быть более самостоятельной, чтобы не оказаться вновь ослабленной и разделенной в случае реванша Трампа или прихода к власти одного из его последователей, уверен Галкин.

Тем более, что Трамп ясно продемонстрировал, что не собирается уходить из политики и будет добиваться возвращения на пост президента в качестве лидера консервативной части американского общества.

"Таким образом приверженность Трампа изоляционистским воззрениям в случае его возвращения может только усилиться, а его позиция по отношению к европейским союзникам может стать жестче", — считает он.

Евросоюз вынужден будет учитывать это при выработке собственного внешнеполитического курса. Ведь он может как создать основу для укрепления внутреннего единства, так и превратиться в фактор внутреннего раскола ЕС. Реванш Трампа – важный фактор, который европейцам следует учитывать и при проведении политики в сфере безопасности.

РАЗНОГЛАСИЯ И ВЫГОДЫ

Неизбежное (и во многом вынужденное) повышение европейской самостоятельности может способствовать появлению разногласий между руководством европейских стран и администрацией Байдена, несмотря на то, что одной из главных целей внешнеполитического курса нового американского президента станет восстановление трансатлантического единства.

По мнению Галкина, такие противоречия могут возникнуть вокруг отношений с Китаем, курса на жесткое сдерживание России, который собирается проводить Байден, и политики США на Ближнем Востоке.

"Какой бы президент ни был в Белом доме, конкуренция США с Китаем продолжит нарастать", — убежден Громыко.

В таких условиях у европейцев будет всё меньше пространства для внешнеполитического маневрирования, как, впрочем, и у России. Джо Байден назвал "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы

При Байдене нельзя исключать дальнейшего ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой, что, по словам эксперта, также сулит мало хорошего ЕС и НАТО. У них и сейчас с Турцией — как никогда — большие проблемы.

"Одновременно ясно, что если бы не Трамп был американским президентом последние четыре года, а такой политик, как Байден, то США не вышли бы из Парижского соглашения по климату и из иранской ядерной сделки, не блокировали бы деятельность Всемирной торговой организации, как и Всемирной организации здравоохранения. США также не вышли бы из Транстихоокеанского партнёрства", — уверен эксперт.

В Евросоюзе сейчас есть некоторая неопределенность по целому ряду направлений, считает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Аяз Алиев. Что касается проекта "Северный поток 2", то по этому вопросу Германия, на первый взгляд, выступает независимо, наперекор позиции США, которые явно ратуют за закрытие проекта, однако в целом у Германии "немного рычагов, чтобы идти до конца".

В перспективе следующих четырех лет ЕС вряд ли сможет вести самостоятельную политику, отличную от видения США. "Новые власти Соединенных Штатов явно мотивированы на то, чтобы консолидироваться в действиях против больших вызовов современного мира, т.е. стран, которые ведут политику, ориентированную на реализацию своих национальных интересов", — думает эксперт.

"Избрание Байдена может принести выгоды и европейцам, и России в сфере контроля над вооружениями. Курс на разрушение Договора о ракетах средней и малой дальности был взят ещё при Джордже Буше-младшем и продолжился при Бараке Обаме. При Буше был разрушен и Договор по ПРО. Но всё же теперь, с новым президентом-демократом шансы на продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) выше, и, возможно, по условиям лучше, чем это произошло бы при Трампе", — заключил Громыко.