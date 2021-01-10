МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ планирует внести в Госдуму 153 законопроекта в 2021 году, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство утвердило программу финансирования научных исследований

Законопроекты включены в план, который утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

"В 2021 году кабмин планирует разработать и внести в Госдуму 153 законопроекта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что план состоит из шести блоков. Первый направлен на создание условий для экономического роста, второй — на цифровизацию и научно-техническое развитие государства. Третий блок плана ориентирован на стимулирование роста отдельных отраслей экономики. Четвертый блок направлен на развитие институтов социальной сферы и улучшение качества жизни.

"Пятый призван создать условия для сбалансированного регионального развития. Последний и самый большой блок касается повышения качества государственного управления", — добавляется в сообщении.