2021-01-10T11:08:43+03:00
2021-01-10T11:08:43+03:00
2021-01-10T11:08:43+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210110/832772042.html
Правительство планирует внести в Госдуму 153 законопроекта в 2021 году
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Правительство РФ планирует внести в Госдуму 153 законопроекта в 2021 году, сообщает пресс-служба кабмина. Законопроекты включены в план, который утвердил председатель... ПРАЙМ, 10.01.2021
законодательство, правительство рф, россия, новости, госпроекты, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83223/60/832236022.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83223/60/832236022.jpg
https://1prime.ru/images/83223/60/832236021.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83223/60/832236021.jpg
https://1prime.ru/images/83223/60/832236020.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83223/60/832236020.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210109/832767923.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ планирует внести в Госдуму 153 законопроекта в 2021 году, сообщает пресс-служба кабмина.
Законопроекты включены в план, который утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.
"В 2021 году кабмин планирует разработать и внести в Госдуму 153 законопроекта", — говорится в сообщении.
Отмечается, что план состоит из шести блоков. Первый направлен на создание условий для экономического роста, второй — на цифровизацию и научно-техническое развитие государства. Третий блок плана ориентирован на стимулирование роста отдельных отраслей экономики. Четвертый блок направлен на развитие институтов социальной сферы и улучшение качества жизни.
"Пятый призван создать условия для сбалансированного регионального развития. Последний и самый большой блок касается повышения качества государственного управления", — добавляется в сообщении.