МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Морозы около 20 градусов ниже нуля продержатся в столице всю следующую неделю, сугробы вырастут до 30 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.

"Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется настоящей русской зимой, которой не было как минимум последние два-три года. В ночь на понедельник воздух в регионе остынет до минус 17-22, в дневные часы уже не выше минус 10-15. Не обойдется без незначительного локального снега", — сказал Тишковец. Врач объяснил возможные причины повышенной чувствительности к холоду

Он отметил, что во вторник и среду характер метеоусловий существенно не изменится, под утро минус 15-20, в Верхневолжье похолодает до минус 20-25, местами минус 25-30, днем минус 10-15, на северо-востоке и востоке региона минус 15-20.

"В четверг и пятницу барический статус-кво в противостоянии будет нарушен и баланс сил изменится в пользу южного циклона, который забросит заряды снега, что чуть смягчит морозы, но ненадолго. К выходным вновь усилится северная тяга ветров, начнется ультраполярное вторжение с Карского моря. Ночами морозы окрепнут до минус 20-25, днем всего минус 13-18, что почти на 10 градусов ниже положенного по многолетней норме. И, по всей видимости, январские морозы — это надолго", — заключил Тишковец.

Кроме того, по его словам, сугробы по области местами вырастут до 40 сантиметров, на севере до 45 сантиметров, что соответствует многолетней норме.

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