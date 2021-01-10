МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Категории пожарного риска начали присваивать индивидуально каждому объекту в России с 1 января 2021 года, от них будет зависеть частота проводимых проверок.

Ранее глава МЧС РФ Евгений Зиничев заявил в интервью РИА Новости, что ведомство с января одним из первых в стране полностью перейдет на риск-ориентированный подход, присвоив каждому объекту индивидуальную категорию пожарного риска: чем выше потенциальные риски, тем чаще проверки. МЧС напомнило о правилах безопасности при запуске фейерверков

В настоящее время существует шесть категорий пожарного риска: чрезвычайно высокий, высокий, значительный, средний, умеренный и низкий. Они присваивались группам объектов с идентичными видами деятельности по формальному признаку: назначение, количество пребывающих людей и так далее.

Если раньше школы, больницы, кинотеатры и торговые центры относились к одной группе риска, то теперь у каждого из этих объектов будет своя группа с учетом возможных негативных последствий пожара.

Как отметили в МЧС, категория риска объекта впоследствии может меняться в сторону повышения или понижения. Также будет меняться периодичность плановых проверок.

К примеру, плановые проверки объектов защиты, отнесенных к категории низкого риска, проводиться не будут. В МЧС подтвердили право россиян готовить шашлыки на дачах

"Присвоение категории пожарного риска индивидуально каждому объекту в России с 1 января 2021 года поможет снизить нагрузку на штат инспекторов и облегчит подготовку к проверкам собственников зданий", — пояснил РИА Новости эксперт движения "Сильная Россия" по пожарной безопасности кандидат технических наук Александр Подгрушный.

С 1 января 2021 года в стране начало действовать постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации".

После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.

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