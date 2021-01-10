МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин на совещании обсуждал в том числе вопросы обеспечения безопасности в новогодние праздники, сообщает пресс-служба Кремля.

!Владимир Путин

Путин подписал указ о Фонде поддержки детей с тяжелыми заболеваниями

В мероприятии приняли участие секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

" Президент РФ В. Путин

Путин посоветовал властям Москвы "не прибедняться"

"Первый — вопрос обеспечения безопасности в ходе проведения праздничных мероприятий: и новогодних, и рождественских", — сказал Путин в ходе совещания.

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