МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин на совещании обсуждал в том числе вопросы обеспечения безопасности в новогодние праздники, сообщает пресс-служба Кремля. Путин подписал указ о Фонде поддержки детей с тяжелыми заболеваниями

В мероприятии приняли участие секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Путин посоветовал властям Москвы "не прибедняться"

"Первый — вопрос обеспечения безопасности в ходе проведения праздничных мероприятий: и новогодних, и рождественских", — сказал Путин в ходе совещания.

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