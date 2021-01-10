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Путин обсудил обеспечение безопасности в новогодние праздники
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Президент Владимир Путин на совещании обсуждал в том числе вопросы обеспечения безопасности в новогодние праздники, сообщает пресс-служба Кремля. В мероприятии приняли участие... ПРАЙМ, 10.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин на совещании обсуждал в том числе вопросы обеспечения безопасности в новогодние праздники, сообщает пресс-служба Кремля.
В мероприятии приняли участие секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Первый — вопрос обеспечения безопасности в ходе проведения праздничных мероприятий: и новогодних, и рождественских", — сказал Путин в ходе совещания.
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