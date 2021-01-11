ПЕКИН, 11 янв — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — по итогам 2020 года вырос на 2,5% в годовом выражении, оказавшись ниже официального прогноза в 3,5%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные статистического управления КНР. Биржи АТР в основном снижаются на фоне продолжающейся пандемии

Отдельно в декабре CPI вырос на 0,2%, в городах и в сельской местности темпы роста индекса в прошлом месяце были одинаковыми. Цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 1,2%, на потребительские товары и услуги повысились на 0,2%, и на 0,3% соответственно.

При этом по сравнению с предыдущим месяцем CPI вырос на 0,7%. Цены на продовольственные товары по сравнению с ноябрем выросли упали на 2,8%, на непродовольственные – на 0,1%. Цены на потребительские товары повысились на 1,2%, на услуги – остались на уровне ноября.

Цены на свежие фрукты в декабре в годовом выражении выросли на 6,5%, как и на свежие овощи и зелень. Цена на яйца снизилась на 10,8%, цены на мясо выросли на 0,6%, при этом свинина подешевела на 1,3%. Если же сравнивать с показателями ноября, то за месяц цены на свежие овощи и зелень выросли на 8,5%, фрукты подорожали на 3,5%, цена на яйца повысилась на 2,4%, цены на мясо выросли на 4,3%, свинина подорожала на 6,5%. В Китае рассказали об изменении денежно-кредитной политики страны

Услуги здравоохранения в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 1,3%, образование и культурно-развлекательные мероприятия – на 0,9%, цены на транспорт и связь упали на 3,1%, на жилье — на 0,6%, уточняет статистическое управление.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в 2020 году в годовом выражении упал на 1,8%.

По итогам 2019 года инфляция в Китае составила 2,9%, хотя власти ожидали роста в 3%. Власти прогнозировали, что в 2020 году инфляция в Китае вырастет на 3,5%.