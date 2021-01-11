МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых. Мишустин: бизнес за два года получил 600 миллиардов рублей господдержки

"Подписано постановление правительства о снижении ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых граждан. Первоначально ставка по таким кредитам была установлена на уровне 8,5%. По новым правилам ее максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 2,75%. Таким образом сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых", — сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что такой шаг позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства, а также даст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты.