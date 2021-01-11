2021-01-11T15:44:38+03:00
2021-01-11T15:44:38+03:00
2021-01-11T15:44:38+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210111/832782655.html
Правительство снизило ставки по льготным кредитам для малого бизнеса
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых. "Подписано постановление... ПРАЙМ, 11.01.2021
правительство рф, бизнес, мсп, новости, госпроекты, экономика, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых.
"Подписано постановление правительства о снижении ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых граждан. Первоначально ставка по таким кредитам была установлена на уровне 8,5%. По новым правилам ее максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 2,75%. Таким образом сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых", — сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.
Глава правительства отметил, что такой шаг позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства, а также даст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты.