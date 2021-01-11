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2021-01-11T16:29:16+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210111/832783322.html
Британия выделит три миллиарда фунтов на проекты по защите климата
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Великобритания выделит не менее 3 миллиардов фунтов стерлингов на международные проекты по защите и сохранению климата. Об этом в понедельник объявит премьер-министр страны Борис... ПРАЙМ, 11.01.2021
великобритания, климат, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ЛОНДОН, 11 янв — ПРАЙМ. Великобритания выделит не менее 3 миллиардов фунтов стерлингов на международные проекты по защите и сохранению климата. Об этом в понедельник объявит премьер-министр страны Борис Джонсон, говорится в сообщении Даунинг-стрит.
Планируется, что указанные средства будут выделяться в течение пяти лет в рамках существующего обязательства Великобритании по международному финансированию борьбы с изменениями климата в размере 11,6 миллиарда фунтов стерлингов. В частности, финансовая помощь будет направлена в фонд по сохранению морской среды "Голубая планета", в проекты по сохранению лесов, борьбе с незаконной торговлей древесиной и вырубкой лесов.
Ожидается, что Джонсон объявит о финансировании на форуме One Planet Summit, организованном Францией. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в свою очередь объявит о выделении 38 миллионов фунтов стерлингов на программу Climate Compatible Growth, в рамках которой оказывается поддержка развивающимся странам по переходу на "зеленую энергию".
Ранее Соединенное Королевство взяло на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов на 68% к 2030 году.