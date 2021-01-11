ЛОНДОН, 11 янв — ПРАЙМ. Великобритания выделит не менее 3 миллиардов фунтов стерлингов на международные проекты по защите и сохранению климата. Об этом в понедельник объявит премьер-министр страны Борис Джонсон, говорится в сообщении Даунинг-стрит. ООН призвала страны объявить чрезвычайное положение в сфере климата

Планируется, что указанные средства будут выделяться в течение пяти лет в рамках существующего обязательства Великобритании по международному финансированию борьбы с изменениями климата в размере 11,6 миллиарда фунтов стерлингов. В частности, финансовая помощь будет направлена в фонд по сохранению морской среды "Голубая планета", в проекты по сохранению лесов, борьбе с незаконной торговлей древесиной и вырубкой лесов.

Ожидается, что Джонсон объявит о финансировании на форуме One Planet Summit, организованном Францией. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в свою очередь объявит о выделении 38 миллионов фунтов стерлингов на программу Climate Compatible Growth, в рамках которой оказывается поддержка развивающимся странам по переходу на "зеленую энергию".

Ранее Соединенное Королевство взяло на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов на 68% к 2030 году.