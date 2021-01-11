МОСКВА, 11 янв – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Внутриполитический кризис в США вскоре будет разрешен и вряд ли серьезно отразится на стоимости американских активов. А вот грядущее президентство Байдена и смена власти в сенате могут серьезно уронить доллар в среднесрочной перспективе. Доллар дорожает на снижении опасений за экономику США

Начало января 2021 года американская история запомнит надолго — в стране впервые более чем за 150 лет разразилось масштабное гражданское противостояние. Сторонники Дональда Трампа штурмом взяли Капитолий, где проходило утверждение итогов президентских выборов – в моменте поговаривали даже о новой цветной революции. Силовикам все же удалось выдворить протестующих из здания Конгресса, разгоряченная толпа вскоре успокоилась.

Хаос на улицах Вашингтона был проигнорирован финансовыми рынками, хотя обычно крупнейшие индексы на подобных новостях синхронно обваливаются. В тот день индекс Dow Jones наоборот обновил исторический максимум, пробив отметку 31000 пунктов, а индекс S&P 500 по итогам дня оказался в зеленой зоне. Особого интереса к защитным активам не наблюдалось.

Похоже, рынок перестал верить в коллапс государственности США. Штурм Капитолия остался лишь новостным шумом, считают опрошенные "Прайм" эксперты. Сомнений в том, что в президентское кресло сядет признанный победителем Джо Байден, уже не осталось. К тому же сложившийся расклад сил в Сенате для внутренней экономики Штатов куда важнее, чем возможный импичмент Трампа.

ДОЛЛАР ОБРЕЧЕН

События внутриполитической жизни США заметно не отразятся на ценах основных активов, включая доллар, считают аналитики.

После длительного снижения индекс доллара DXY начал отскок и в ближайший месяц может укрепиться до уровня 91,5 пункта с нынешних 90,5, прогнозирует старший аналитик инвестиционно-консалтинговой компании White & Wall Владимир Ананьев.

Однако в среднесрочной перспективе наиболее значимым для валютного рынка является то, что демократы лишили республиканцев большинства в Сенате, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"При равенстве голосов решающим становится голос вице-президента. Соответственно, рынки уже закладывают активный рост бюджетных расходов на поддержание экономики в условиях коронавирусного кризиса", — поясняет он.

Инициативы, которые собирается проводить демократическая администрация, не будут встречать ограничений со стороны парламента США.

"К примеру, если на программу поддержки экономики Штатов планировалось потратить максимум триллион долларов, то при демократах эта сумма может дойти до двух, а то и четырех триллионов", — отмечет президент Центра стратегических коммуникаций, политолог Дмитрий Абзалов.

Подобные меры поддержки позитивны для всех классов активов, пожалуй, кроме доллара США, считает трейдер ИК "ВЕЛЕС Капитал" Ярослав Калугин.

"Реализация столь масштабной помощи требует существенного увеличения госдолга, сохранения стимулирующей монетарной политики и сверхнизких процентных ставок, что исторически не идет на пользу доллару против основных валют", — объясняет он. Бунт Европы. Как изменятся отношения США и ЕС при Байдене

Если демократы реализуют все свои планы по увеличению расходов, американская валюта обречена на ослабление, соглашается с ним Кочетков. Таким образом, то, что не смог довести до конца Трамп – ослабить курс доллара – с большой долей вероятности удастся новой администрации.

ДОБАВИТЬ МАСЛА В ОГОНЬ

Ко всему прочему, Байден выдвинул на пост министра финансов бывшую главу ФРС Джанет Йеллен, которая известна сверхмягкими ставками. Очевидно, что она продолжит мягкую кредитную политику, добавляет Абзалов.

Когда демократический консенсус в Вашингтоне произведёт на свет новые программы экономической поддержки, то и американский регулятор не заставит себя долго ждать с очередными шагами по смягчению уже весьма мягкой денежной политики, добавляет Кочетков.

В конечном итоге, мягкая денежно-кредитная политика ФРС приведёт к еще большему снижению доллара. Это подтолкнет спрос на золото – актив, который рассматривается как защита от инфляции и обесценения доллара, считает он.

"В течение года доллар может ослабнуть до 1,3 доллара за евро, а золото вновь вернуться выше отметки 2000 долларов за тройскую унцию", прогнозирует эксперт.

НЕ ВСЕ РЕШАЕТ ПОЛИТИКА

Впрочем, восстановление экономики и слабеющий доллар окажут позитивное влияние на другие страны. Особенно это коснётся ближайших торговых партнёров Штатов – Китая, Канады, Мексики, Японии и Германии, считает Ананьев.

Для России, у которой немалая часть бюджета зависит от стоимости энергоресурсов, взятый Байденом курс тоже в целом позитивен. К примеру, его программы, направленные на развитие зеленой энергетики, ударят по карману сланцевых производителей углеводородного сырья, отмечает Абзалов.

"Это, в свою очередь, приведет к сокращению поставок энергоносителей на внешний рынок, а значит их стоимость возрастет", — поясняет политолог.

И все же основное внимание экономистов и политологов, помимо политики США, сейчас приковано к обшей экономической ситуации, а также развитию событий с коронавирусом и распространением вакцины, отмечает Калугин.

На мировую экономику будет влиять скорость вакцинации населения и, как следствие, снятие коронавирусных ограничений. Здесь всё зависит от способности компаний произвести и поставить необходимое количество вакцин, заключили эксперты.