МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Роскомнадзор потребовал от компании Hyundai предоставить сведения о возможной утечке персональных данных пользователей сайта hyundai.ru, а в случае подтверждения информации — о ее причинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Экс-глава Роскомнадзора рассказал, есть ли у властей претензии к Telegram

Ранее в понедельник основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян сообщил РИА Новости, что база данных якобы российских владельцев автомобилей Hyundai выставлена на продажу в сети, ее стоимость оценивается примерно в 2 тысячи долларов. По данным продавца, база содержит данные 1,3 миллиона владельцев автомобилей Hyundai, включая ФИО, дату рождения, телефон, домашний адрес и e-mail, а также информацию об автомобиле, заказанных запчастях, участии в бонусах и тест-драйвах. РКН: Штрафы за нарушения в сфере персональных данных в I полугодии превысили 1,4 млн руб

"Роскомнадзор направил в адрес компании Hyundai письмо с требованием предоставить сведения о возможной утечке персональных данных пользователей сайта hyundai.ru, а в случае подтверждения информации – сообщить о причинах, повлекших распространение персональных данных, и дальнейших мерах, принятых компанией, по минимизации рисков доступа к персональным данным неограниченного круга лиц", — сказали в пресс-службе Роскомнадзора.

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