2021-01-11T21:50:59+03:00
2021-01-11T21:50:59+03:00
2021-01-11T21:50:59+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210111/832786203.html
Роскомнадзор потребовал от Hyundai объяснить утечку данных
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Роскомнадзор потребовал от компании Hyundai предоставить сведения о возможной утечке персональных данных пользователей сайта hyundai.ru, а в случае подтверждения информации — о ее... ПРАЙМ, 11.01.2021
hyundai, утечка данных, персональные данные, новости, экономика, общество
https://1prime.ru/images/83278/61/832786193.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83278/61/832786193.jpg
https://1prime.ru/images/83278/61/832786192.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83278/61/832786192.jpg
https://1prime.ru/images/83278/61/832786191.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83278/61/832786191.jpg
https://1prime.ru/finance/20180628/828979653.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201223/832658719.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Роскомнадзор потребовал от компании Hyundai предоставить сведения о возможной утечке персональных данных пользователей сайта hyundai.ru, а в случае подтверждения информации — о ее причинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в понедельник основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян сообщил РИА Новости, что база данных якобы российских владельцев автомобилей Hyundai выставлена на продажу в сети, ее стоимость оценивается примерно в 2 тысячи долларов. По данным продавца, база содержит данные 1,3 миллиона владельцев автомобилей Hyundai, включая ФИО, дату рождения, телефон, домашний адрес и e-mail, а также информацию об автомобиле, заказанных запчастях, участии в бонусах и тест-драйвах.
"Роскомнадзор направил в адрес компании Hyundai письмо с требованием предоставить сведения о возможной утечке персональных данных пользователей сайта hyundai.ru, а в случае подтверждения информации – сообщить о причинах, повлекших распространение персональных данных, и дальнейших мерах, принятых компанией, по минимизации рисков доступа к персональным данным неограниченного круга лиц", — сказали в пресс-службе Роскомнадзора.
Читайте также:
Роскомнадзор оценил зависимость России от глобальных интернет-платформ