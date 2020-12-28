МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Россия вошла в пятерку стран с наименьшей зависимостью от глобальных интернет-платформ, а среди государств с высокой долей пользователей интернета – в топ-2, говорится в сообщении Роскомнадзора по результатам исследования подведомственного ему ФГУП "ГРЧЦ". МТС и Microsoft будут совместно развивать интернет вещей в России

"Россия вошла в пятерку стран, которые в наименьшей степени зависят от глобальных интернет-платформ. При этом, согласно исследованию, проведенному Научно-техническим центром ФГУП "ГРЧЦ", в государствах с высокой долей пользователей интернета (более 75% численности населения) Россия занимает второе место. Это объясняется наличием качественных собственных сервисов: большой популярностью пользуются отечественный поисковик и социальные сети", — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Исследование проведено с целью выяснить, насколько иностранные интернет-платформы (в основном американские) проникли в информационные пространства других государств, какой процент населения ими пользуется и насколько зависят от них россияне.

Анализировалось использование Facebook, Google (поисковая система), Instagram, TikTok, YouTube и Twitter в 24 странах с разной численностью населения, географическому положению, уровню проникновения интернета. "Относительно низкое место Российской Федерации в рейтинге зависимости информационного пространства от глобальных онлайн-платформ обусловлено наличием отечественных сервисов и их популярностью среди российских пользователей", — говорится в исследовании ГРЧЦ.

В то же время, отмечают авторы исследования, при сокращении числа пользователей онлайн-платформы YouTube в России до 49% (в настоящий момент – 70%), показатель зависимости информационного пространства РФ от глобальных онлайн-платформ снизится с 0,41 до 0,36. "В этой связи информационное пространство России станет наименее зависимым от глобальных онлайн-платформ в сравнении с исследуемыми государствами (за исключением Китая и США)", — отмечает ГРЧЦ. Путин заявил о необходимости купировать риски при использовании интернета

В свою очередь, Роскомнадзор отмечает, что YouTube из-за отсутствия прямого конкурента в России пока незаменим. "С появлением востребованного аналога зависимость россиян от зарубежных интернет-платформ еще более снизится", — отмечается в сообщении Роскомнадзора.

Как говорится в исследовании, среди выбранных 24 стран, за исключением Китая и США, отсутствуют страны, информационное пространство которых не зависит от глобальных онлайн-платформ. "Учитывая изложенное, риски манипулирования общественным мнением и информационных диверсий, а также угроза наднационального регулирования СМИ со стороны онлайн-платформ существуют во всех исследуемых государствах, кроме США (в части онлайн-платформ юрисдикции США) и Китая", — говорится в исследовании ГРЧЦ.