МАДРИД, 12 янв — ПРАЙМ. Мэрия Мадрида оценивает ущерб, нанесенный мощнейшим снегопадом только столичным зданиям, более чем в 20 миллионов евро. На Москву наступают двадцатиградусные морозы

По словам вице-мэра Бегоньи Вильясис, в 10 миллионов оценивается ущерб государственным зданиям, в 5 миллионов — частным, 5,6 миллиона — строящимся. Кроме того, по предварительным оценкам, в городе пострадали как минимум 150 тысяч деревьев (всего в нем зарегистрировано около 800 тысяч).

В городе продолжается очистка улиц, возобновлено движение пригородных поездов, а также частично автобусов, не ходивших с вечера пятницы (пока 28 линий из более 200).

В конце прошлой недели на Испанию обрушилась буря "Филомена", которая принесла в страну снегопады, дожди, сильные порывы ветра в зависимости от регионов, привела к полному коллапсу Мадрида из-за снега. Этот снегопад побил рекорд, установленный в 1971 году. С вечера пятницы движение в городе было остановлено, передвижение было возможно только на метро, которое ходило круглосуточно. В ряде регионов Испании на этой неделе установилась низкая температура — так в столице ночью в некоторых районах столбики термометра опустились ниже 10 градусов, побив рекорды нескольких десятилетий.

Из-за образовавшегося гололеда власти Мадрида просят людей по возможности оставаться дома и работать удаленно, школы закрыты до 18 января. Региональные власти призывают правительство Испании объявить Мадрид зоной катастрофы.