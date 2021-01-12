МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в 2020 году составила 4,91% против против 3,04% годом ранее, следует из окончательных данных Росстата. Сахар начал дешеветь впервые с июня

"В декабре 2020 года по сравнению с ноябрем 2020 года индекс потребительских цен составил 100,8%, по сравнению с декабрем 2019 года — 104,9% (в декабре 2019 года – 100,4%, по сравнению с декабрем 2018 года — 103%)", — сообщило ведомство.

Таким образом, окончательные данные по полному перечню товаров и услуг совпали с предварительными, опубликованными Росстатом 31 декабря.

Минэкономразвития ожидало инфляцию в России в декабре в диапазоне 0,6-0,7%, а по итогам года — 4,6%-4,8%. По данным Росстата, после снятия "коронавирусных" ограничений в стране годовая инфляция разогналась в июле до 3,4%, а уже в октябре подскочила до 3,99%. При этом в ноябре инфляция составила 4,42%.

По прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2020 года ожидалась в интервале 4,6-4,9%, в 2021 году — на уровне 3,5-4%, а затем будет вблизи целевого уровня в 4%.

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в РФ в 2020 году вырос на 6,69%, на непродовольственные товары — на 4,79%. Цены на услуги выросли на 2,7%, сообщает Росстат.