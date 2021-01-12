КИЕВ, 12 янв — ПРАЙМ. Китай стал крупнейшим торговым партнером Украины, РФ — на третьем месте, общий товарообмен страны в 2020 году составил 103,4 миллиарда долларов, сообщается на сайте Государственной таможенной службы Украины. Названа сумма выплат Украины в пользу МВФ в 2021 году

По итогам 2019 года топ-10 торговых партнеров страны выглядел следующим образом (в порядке убывания): Китай, РФ, Германия, Польша, Белоруссия, Турция, Италия, Венгрия, Индия, Нидерланды.

"В общем товарообмен в 2020 году составляет 103,4 миллиарда долларов, что на 7 миллиардов долларов США меньше, чем за предыдущий (в 2019 году — 110,5 миллиарда долларов)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за 12 месяцев 2020 года Украина импортировала товаров на 54,2 миллиарда долларов (в сравнении с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на 6,2 миллиарда долларов или на 10,3%).

Экспорт из Украины составил 49,2 миллиарда долларов, снизившись на 850 миллионов долларов или 1,7%.

Сальдо (разница между экспортом и импортом) — отрицательное — 5 миллиардов долларов. Премьер Украины рассказал о двух путях снижения цены на газ

"Страны, из которых больше импортировали в Украину: Китай — 8,3 миллиарда долларов, Германия — 5,1 миллиарда долларов и Россия — 4,6 миллиарда долларов. Экспортировали из Украины больше всего в Китай — на 7,1 миллиарда долларов, Польшу — на 3,3 миллиарда долларов, Россию — 2,7 миллиарда долларов", — отметили в службе.

В тройку наиболее экспортируемых с Украины товаров попали зерновые, черные металлы, жиры и масла животного или растительного происхождения.

Больше всего импортировали на Украину топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки; реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства; средства наземного транспорта.