МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по "реинтеграции" Крыма в состав Украины, говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства, передают РИА Новости. В Госдуме оценили желание Украины сделать тему Крыма "адской" для России

В рамках программы "Открытое будущее", которая стартовала 1 января и продлится до 15 марта 2021 года, планируется "развитие реинтеграции" полуострова и неподконтрольных Киеву территорий на востоке Украины, а также фиксация "нарушений прав человека" со стороны России в этих регионах и помощь "жертвам". Работу будут вести через общественные организации при поддержке государственных органов.

Как отмечается в анонсе, индикаторами успеха программы должны стать документирование "нарушений прав человека" на этих территориях и "эффективное" освещение этой ситуации, а также "защита прав" жителей полуострова через новую стратегию Киева в отношении Крыма. Результаты информационной работы с местными некоммерческими организациями — в особенности с крымскими татарами — по "улучшения осведомленности" о правах человека также указаны в числе целей миссии. Кроме того, планируется поощрение их политической и правозащитной активности. Власти сочли возможным строительство в Крыму горнолыжного курорта

Финансирование проектов составит до миллиона рублей (десять тысяч фунтов стерлингов). При этом поощряются софинансирование и самостоятельное финансирование. Как говорится в примечании, административные расходы не должны превышать восьми процентов от общей суммы бюджета кампании.

"Мы не можем финансировать академические курсы или исследования, курсы английского языка и покупку оборудования", — уточняется в документе.

Денежные средства предоставят только на британский 2020-2021-й финансовый год.

Украина и западные государства регулярно спекулируют на тему "нарушения прав" крымских татар в России. При этом благодаря возвращению полуострова в состав страны они получили права, свободы и возможности, которых у них не было в украинский период, отмечали в Госдуме. Делегация крымских татар выражала готовность отправиться в Парламентскую ассамблею Совета Европы и рассказать объективную правду о жизни на полуострове. Глава региональной национально-культурной автономии Эйваз Умеров рассказал, что с 2014 года в вопросе нацменьшинств международные площадки отдавали предпочтение исключительно тем гражданам, которые уже много лет не живут в Крыму.