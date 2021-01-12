МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Повышение тарифов на газ и электроэнергию на Украине обречет большинство жителей страны на снижения уровня жизни, это "тарифный геноцид", заявили во вторник в пресс-службе украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Россия вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Украины

С 1 января на Украине подорожал газ, а 28 декабря 2020 года кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В стране уже несколько дней идут протестные акции из-за повышения тарифов на газ. В частности, в Полтавской области около 200 протестующих ранее перекрыли автодорогу Борисполь-Мариуполь, образовалась пробка. Кроме того, около 300 человек перекрывали трассу Киев-Харьков. Десятого января аналогичные акции прошли в 14 районах Харьковской области.

"Очередное повышение тарифов обрекает подавляющее большинство украинцев на резкое снижение уровня жизни, на отказ от удовлетворения даже базовых потребностей – нормального питания и медицинского обслуживания. А значит, ведет к сокращению срока жизни людей. И это является не чем иным, как механизмом тарифного геноцида против собственного народа со стороны украинского правительства", — говорится в заявлении на сайте партии.

По заявлению пресс-службы, внесенные политислой на рассмотрение Верховной рады механизмы снижения тарифов были проигнорированы. В частности, оппозиция предлагала отмену ренты и НДС на газ внутренней добычи, используемый для потребностей населения. А также использовать новый формульный расчет стоимости газа для населения и промышленности исходя из средней стоимости импортного газа и газа внутренней добычи, списать задолженности за услуги ЖКХ для незащищенных слоев населения и перейти на прямые поставки газа из РФ. Названа сумма выплат Украины в пользу МВФ в 2021 году

"Мы требуем принятия предложенных нашей партией законопроектов для стабилизации тарифов в Украине и приведения их к уровню, посильному для обнищавших украинских граждан, и призываем украинцев своими действиями принудить украинскую власть прекратить тарифный геноцид против собственного народа", — отметили в партии.

Ранее "Оппозиционная платформа" неоднократно предлагала официальному Киеву реальный механизм снижения тарифов для населения — прямые поставки российского газа на Украину. Более того, председатель политсовета партии Виктор Медведчук и сопредседатель Юрий Бойко в марте 2019 года были на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером, в ходе которой заявили о необходимости создания газотранспортного консорциума для продления транзита через Украину и прямых поставок российского газа. Со своей стороны Миллер заверил, что "Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках, причем для конечного потребителя на Украине газ в результате может стать дешевле на 25%. Однако Киев не предпринимает никаких действий, чтобы утвердить этот механизм.