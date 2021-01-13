МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Bank of America не исключает роста налогообложения в ресурсных секторах России, а также подоходного налога на горизонте двух-трех лет, при этом в 2021 году вероятна "передышка", заявил главный экономист BofA по России и СНГ Владимир Осаковский. Штрафы, налоги, выплаты. Какие финансовые сюрпризы ждут нас с 1 января

"В целом необходимость дополнительных налоговых доходов для государства остается, что будет поддерживать этот тренд. Учитывая, что мы видели довольно существенное повышение налогов в прошлом году, наверное, в этом году у нас будет некая передышка, но опять же мы рассматриваем этот фактор как один из рисков для российского рынка в целом в ближайшие два-три года", — заявил он на брифинге в среду.

При этом он полагает, что "ресурсные сектора наверняка так и останутся основным таргетом для повышения налогов". "Там есть, что облагать налогом и есть прибыли и размер этих прибылей довольно ощутим для бюджета. Риск повышения ресурсных налогов, наверное, существует", — рассуждает экономист.

"События политического характера (выборы – ред.) могут поддержать тренд повышения налогов, в частности, подоходного налога", — также отметил Осаковский.

В новом году выросла налоговая нагрузка на производителей удобрений и металлургов – НДПИ для них повышается в 3,5 раза. Нефтяники лишатся части налоговых льгот – Минфин обещает впредь предоставлять их только в обмен на новые масштабные инвестиции.

Платить больше придется и гражданам – в основном это касается богатых россиян. С нового года вступил в силу повышенный в 15% налог на доходы сверх 5 миллионов рублей в год. Доходы ниже этой планки будут по-прежнему облагаться 13% НДФЛ, но список облагаемых налогов станет шире – в частности, в него войдут доходы по банковским вкладам свыше 1 миллиона рублей, а также цифровые финансовые активы, включая криптовалюты.