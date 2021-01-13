МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что по оценкам экспертов 30-35% экономики Украины сейчас находится в тени. Повышение цен на газ на Украине назвали "тарифным геноцидом"

"По оценкам экспертов, сейчас в тени 30‒35% экономики. В 2002-2004 годах было больше, но удалось вывести из тени 8‒9%. Немного, но в итоге вырос ВВП: в 2002-м – 8%, 2003-м – 10%, 2004-м – 12,4%. Рекорд в Европе по росту ВВП! Сделайте это — получите дополнительно сотни миллиардов", — заявил Медведчук в среду в своем микроблоге в Twitter.

Парламент Украины ранее принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%. Документ предусматривает среднемесячную зарплату в 13,6 тысячи гривен (около 485 долларов). Курс гривны, согласно проекту бюджета, в этом году составит 29,1 гривны за доллар вместо 27 гривен за доллар в 2020 году. Проект бюджета предусматривает расходы на оборону и безопасность в размере 5,93% ВВП. Показатель на 2020 год составлял 5,45% ВВП. На борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 в этом году в бюджете предусмотрено 19,4 миллиарда гривен (692 миллиона долларов).