2021-01-13T23:46:00+03:00
2021-01-13T23:46:04+03:00
2021-01-13T23:46:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210113/832800606.html
Оценен теневой сектор украинской экономики
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что по оценкам экспертов 30-35% экономики Украины сейчас находится в тени... ПРАЙМ, 13.01.2021
экономика, украина, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83280/05/832800582.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83280/05/832800582.jpg
https://1prime.ru/images/83280/05/832800577.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83280/05/832800577.jpg
https://1prime.ru/images/83280/05/832800572.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83280/05/832800572.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210112/832793731.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что по оценкам экспертов 30-35% экономики Украины сейчас находится в тени.
"По оценкам экспертов, сейчас в тени 30‒35% экономики. В 2002-2004 годах было больше, но удалось вывести из тени 8‒9%. Немного, но в итоге вырос ВВП: в 2002-м – 8%, 2003-м – 10%, 2004-м – 12,4%. Рекорд в Европе по росту ВВП! Сделайте это — получите дополнительно сотни миллиардов", — заявил Медведчук в среду в своем микроблоге в Twitter.
Парламент Украины ранее принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%. Документ предусматривает среднемесячную зарплату в 13,6 тысячи гривен (около 485 долларов). Курс гривны, согласно проекту бюджета, в этом году составит 29,1 гривны за доллар вместо 27 гривен за доллар в 2020 году. Проект бюджета предусматривает расходы на оборону и безопасность в размере 5,93% ВВП. Показатель на 2020 год составлял 5,45% ВВП. На борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 в этом году в бюджете предусмотрено 19,4 миллиарда гривен (692 миллиона долларов).