МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в декабре 2020 года сократился на 1,2% к ноябрю, до 143,562 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны. Запасы нефти в США за неделю снизились больше, чем ожидалось

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 200 миллиардов долларов.

Годом ранее в декабре в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 13,286 миллиарда долларов.

В том числе, согласно отчету министерства, государственные расходы в США в декабре 2020 года выросли на 40% в годовом выражении и составили 489,682 миллиарда долларов, доходы выросли на 3%, до 346,119 миллиарда долларов.