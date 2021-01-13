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2021
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Дефицит бюджета США в декабре немного снизился
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Дефицит бюджета США в декабре 2020 года сократился на 1,2% к ноябрю, до 143,562 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 13.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в декабре 2020 года сократился на 1,2% к ноябрю, до 143,562 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 200 миллиардов долларов.
Годом ранее в декабре в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 13,286 миллиарда долларов.
В том числе, согласно отчету министерства, государственные расходы в США в декабре 2020 года выросли на 40% в годовом выражении и составили 489,682 миллиарда долларов, доходы выросли на 3%, до 346,119 миллиарда долларов.