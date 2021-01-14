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Мишустин обратится к участникам Гайдаровского форума в четверг
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Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг обратится с видеоприветствием к участникам Гайдаровского форума — Международной научно-практической конференции "Россия и мир... ПРАЙМ, 14.01.2021
михаил мишустин, гайдаровский форум, новости, экономика, макроэкономика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг обратится с видеоприветствием к участникам Гайдаровского форума — Международной научно-практической конференции "Россия и мир после пандемии", сообщила пресс-служба кабмина.
В этом году форум проходит в онлайн-режиме.
Гайдаровский форум – постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения актуальных проблем современности. Форум проводится с 2010 года в память об учёном-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Ведущее место в дискуссиях форума занимают темы, связанные с положением и стратегической ролью России в мире.
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