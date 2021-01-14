ВАШИНГТОН, 14 янв – ПРАЙМ. Палата представителей США в среду проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу, свидетельствуют результаты голосования. Республиканцы отказались собрать сенат для импичмента Трампу

Импичмент принят 232 голосами против 197.

Из числа республиканцев 197 проголосовали против, но десять членов партии поддержали требование политических оппонентов об отставке действующего президента.

Трамп стал единственным президентом в истории США, которому импичмент был вынесен дважды.

Импичмент объявлен по единственной статье — подстрекательство к мятежу. В резолюции говорится, что действия Трампа соответствуют конституционной формулировке "тяжкие преступления и проступки", за которые президенту может быть вынесен импичмент.

Чтобы отстранить Трампа от власти досрочно, необходимо, чтобы его осудили по итогам процесса в сенате, однако республиканцы до настоящего времени не согласились отозвать сенат с каникул до инаугурации Джо Байдена 20 января. Можно ли будет вынести Трампу импичмент задним числом, после его ухода с поста, неясно: такой практики в истории конгресса не встречалось.

Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Пенс уже отказался.

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