МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Ученые из университета Огайо в США сообщили об открытии двух новых штаммов коронавируса, один из них имеет сходства с "британским", второй делает вирус более заразным. 

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Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на доклад рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, что в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта. Тем не менее в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США опровергли появившиеся в СМИ предположения.

"Ученые из Медицинского центра Уэкснер и медицинского колледжа при университете штата Огайо открыли новый вариант SARS-Cov-2 – вируса, вызывающего COVID-19. Новый вариант имеет в себе мутацию, похожую на "британский" штамм, но, вероятно, возник в штамме вируса, уже присутствующем в США. Исследователи также сообщают об эволюции другого американского штамма, который приобрел три другие генетические мутации, которые ранее не встречались вместе в SARS-Cov-2", — говорится в заявлении университета.

Отмечается, что первый из штаммов был обнаружен недавно у одного пациента в Огайо, и ученые пока не могут сказать, насколько он распространился среди населения. В свою очередь, второй вариант, развивающийся вместе с тремя мутациями, стал преобладать в городе Колумбус в конце декабря 2020 года — начале 2021 года.

Согласно заявлению, мутации, существующие во втором штамме, вероятно, делают вирус более заразным, повышая таким образом передачу заболевания от человека к человеку. Ученые подчеркнули, что у них пока нет информации, чтобы полагать, что эти мутации повлияют на эффективность вакцин.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

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