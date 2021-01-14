ПЕКИН, 14 янв — ПРАЙМ. Экспорт Китая на фоне пандемии по итогам 2020 года вырос на 3,6% по сравнению с 2019 годом, тем временем импорт снизился на 1,1%, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. Китай опубликовал ноябрьскую внешнеторговую статистику

Общий объем внешней торговли Китая в 2020 году в долларовом эквиваленте вырос на 1,5% и составил 4,65 триллиона долларов. Экспорт за отчетный период вырос на 3,6% и составил 2,59 триллиона долларов, а импорт упал на 1,1%, составив 2,05 триллиона долларов. Положительное сальдо внешней торговли составило 535 миллиардов долларов.

Отдельно в декабре 2020 года экспорт Китая вырос на 18,1% при прогнозе роста в 15%, до 281,9 миллиарда долларов, а импорт – на 6,5%, до 192,6 миллиарда долларов, что оказалось значительно лучше ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 5%. Внешнеторговый оборот Китая за декабрь вырост на 12,9% и составил 485,6 миллиарда долларов.

По итогам 2019 года внешнеторговый оборот Китая упал на 1% и составил 4,57 триллиона долларов. Положительное сальдо внешней торговли составило 421,5 миллиарда долларов (экспорт — 2,49 триллиона долларов, импорт – 2,07 триллиона долларов).

ТОВАРООБОРОТ США И КИТАЯ

Товарооборот США и Китая по итогам 2020 года составил 586, 73 миллиарда долларов, что на 8,3% выше показателя аналогичного периода 2019 года.

На фоне торговой войны и политических разногласий товарооборот двух стран в последние месяцы постоянно подал, и только в октябре этого года показал рост. Россия сократила торговый оборот с большинством ключевых стран

Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-декабрь 2020 года вырос на 7,9 %, составив 451,81 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 134,9 миллиарда долларов, что на 9,8% больше, чем в прошлом году.

Товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками по итогам 2019 года составил 541,22 миллиарда долларов, что оказалось на 14,6% ниже показателя 2018 года.

ТОВАРООБОРОТ РОССИИ И КИТАЯ

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2020 года сократился на 2,9% по сравнению с прошлым годом и составил 107,76 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 1,7% в годовом выражении и составил 50,58 миллиарда долларов, при этом поставки из России в КНР сократились на 6,6% — до 57,18 миллиарда долларов.

По итогам 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что пандемия хоть и повлияла на двустороннюю торговлю России и Китая, но странам удалось сохранить хорошую динамику, благодаря чему есть вероятность достичь показателей прошлого года в 110 миллиардов долларов.

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