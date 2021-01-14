МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Банк России в феврале или марте текущего года может еще раз снизить ключевую ставку – до 4% годовых, при этом повышать ее регулятор начнет не ранее начала 2022 года, прокомментировал в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.

"Если экономика снова начнет рост, то, скорее всего, дно цикла мы увидим в феврале-марте на уровне 4% — таргета ЦБ. Если положение ухудшится, а инфляция будет низкой, ЦБ сможет уйти вниз на 0,25-0,5 процентного пункта, хотя сохранение регуляторных послаблений было бы более действенным. Повышения ставки можно ожидать не раньше начала 2022 года, что соответствует ожиданиям рынка", — считает эксперт.

Пандемия коронавируса стала главной угрозой для российской экономики в 2020 году: власти ожидали, что закрытые границы, падение цен на нефть из-за низкого спроса и введенные из-за вируса ограничения внутри страны приведут к снижению ВВП России впервые с 2015 года. Банк России на этом фоне впервые применил свою главную "пилюлю" — стимулирующую денежно-кредитную политику. В результате, уже летом регулятор снизил ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. Ключевая ставка Банка России впервые за пять лет оказалась ниже инфляции

Однако обвалившийся курс рубля на фоне мягкой монетарной политики и беспрецедентных мер поддержки со стороны правительства разогнал инфляцию, и уже в начале осени регулятор был вынужден поставить цикл смягчения на паузу. На последнем заседании совета директоров в прошлом году регулятор не только сохранил ставку неизменной, но и ужесточил сигнал по будущим действиям: теперь ЦБ будет оценивать дальнейшее развитие ситуации в экономике и наличие потенциала дополнительного снижения.

При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина в декабре говорила, что направленность денежно-кредитной политики будет мягкой на всем горизонте 2021 года. Регулятор начнет ужесточать свою политику, когда экономика будет к этому готова, пока же восстановление экономики страны не закончилось.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.