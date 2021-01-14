МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в 2020 году снизился на 5,4% по сравнению с предыдущим годом — до 205,1 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"По предварительным данным таможенной статистики в январе-декабре 2020 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 205 146,5 миллиона долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 5,4%", — говорится в сообщении. В декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года импорт из стран дальнего зарубежья возрос на 5,2%.

Стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья в декабре 2020 года составил 21,598 миллиарда долларов и по сравнению с ноябрем 2020 года вырос на 8,9%. При этом импорт текстильных изделий и обуви увеличился на 14,6%, до 1,026 миллиарда долларов, химической продукции — на 12,8%, до 4,132 миллиарда долларов, продовольственных товаров и сырья для их производства — на 12,3%, до 2,418 миллиарда долларов, машиностроительной продукции — на 5,7%, составив 11,315 миллиарда долларов. Кризис власти в США меняет расклад сил вокруг доллара

В импорте текстильных изделий и обуви в декабре по сравнению с ноябрем закупки обуви возросли на 35,5%, химических нитей — на 13,9%, текстильной одежды — на 12,3%, трикотажной одежды — на 9,7%, трикотажного полотна — на 9,2%, готовых текстильных изделий — на 8,6%, текстильных материалов — на 8,2%. При этом поставки химических волокон сократились на 4,6%, хлопка — на 6%. В импорте химической продукции закупки продукции органической и неорганической химии возросли на 21,5%, фармацевтической продукции — на 16,4%, полимеров и каучука — на 12,8%, парфюмерно-косметических товаров — на 0,3%, а ввоз мыла и синтетических моющих средств сократился на 6,1%.

В импорте продовольственных товаров и сырья для их производства закупки зерновых культур возросли в 2,7 раза, овощей — на 34,8%, фруктов и орехов — на 27,2%, рыбы — на 5,9%, мяса и субпродуктов — на 4,9%, табака — на 4,2%, молочных продуктов — на 1%. При этом поставки растительного масла сократились на 12,4%, сахара — на 10,8%, алкогольных и безалкогольных напитков — на 3,2%.

В импорте машиностроительной продукции в декабре закупки железнодорожных локомотивов возросли к ноябрю на 43,8%, механического оборудования — на 21,9%, инструментов и оптических аппаратов — на 15,1%, средств наземного транспорта — на 2,3%. При этом сократились поставки летательных аппаратов — на 22,8%, судов и плавучих средств — на 16,5%, электрооборудования — на 4,5%.