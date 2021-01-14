МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Минпромторг РФ не получал информации от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой подсолнечного масла и сахара, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) также нет информации о сложностях с поставками.

"В Минпромторг России официально не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой масла и сахара", — сказали в Минпромторге. "В АКОРТ нет информации от наших сетей о сложностях с поставками. Все рабочие моменты оперативно решаются во взаимодействии с Минпромторгом и Минсельхозом", — добавили в свою очередь в ассоциации. Эксперт поделился ожиданиями по росту цен на сахар и масло в 2021 году

Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до 1 апреля 2021 года. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.

В четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в розничной компании сообщила, что у некоторых торговых сетей появились сложности с закупкой подсолнечного масла и сахара по фиксированным ценам. По словам источника издания, производители или отказываются продавать товары на данных условиях, или игнорируют запросы.

Минпромторг указывает, что в настоящее время к соглашениям присоединились порядка 7 тысяч хозяйствующих субъектов, в том числе организации оптовой торговли, которые осуществляют закупки у производителей и поставляют товар организациям розничной торговли как сетевой, так и несетевой розницы.