МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries начал продажи на рынке Германии, говорится в сообщении компании.

"Wildberries… сообщает о начале работе на одном из крупнейших рынков Европы. Германия стала десятой страной присутствия компании", — сообщается в релизе.

Покупателям из Германии будет предложено около четырех миллионов наименований товаров. Доставка будет осуществляться с помощью логистических партнеров, заказы можно будет получить в пунктах выдачи или с помощью курьерской доставки. Онлайн-ритейлер Wildberries выходит на рынок Израиля

"В ближайшее время Wildberries также планирует выйти на рынки Франции, Италии и Испании. Нашим новым покупателям будет доступен широкий ассортимент товаров как по доступным ценам, так и премиум-сегмента", — сказал директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко, слова которого приводятся в релизе. Компания в прошлом году запустила продажи в четырех странах: Польше, Словакии, Украине и Израиле.

Wildberries — крупнейший российский интернет-ритейлер. Компания была основана в 2004 году, ее оборот по итогам 2019 года увеличился, по оценке самого онлайн-магазина, в 1,9 раза и достиг 223,5 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Украины, Польши, Словакии, Израиля и Германии.