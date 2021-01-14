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В России может быть увеличен социальный налоговый вычет в два раза
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Фракция "Справедливая Россия" в ГД подготовила и направила на рассмотрение правительства РФ законопроект, предполагающий увеличение более чем в два раза размера социального... ПРАЙМ, 14.01.2021
россия, налоговый вычет, налоги, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Фракция "Справедливая Россия" в ГД подготовила и направила на рассмотрение правительства РФ законопроект, предполагающий увеличение более чем в два раза размера социального налогового вычета, изменения вносятся в статью 219 Налогового кодекса РФ.
"Последний раз максимальный размер социального налогового вычета был повышен до 120 000 рублей в 2008 году. Понятно, что сегодня совсем другие цены и другие траты, в том числе на лечение или образование. Мы предложили проиндексировать этот показатель с учетом инфляции за все прошедшие годы",- отметил в четверг в своем Telegram-канале лидер фракции Сергей Миронов.
Он добавил, что в случае принятия законопроекта максимальный размер социального налогового должен вырасти "в два с лишним раза — до 288 608 рублей". Миронов выразил надежду, что "правительство поддержит это давно назревшее решение".