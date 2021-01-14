МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Фракция "Справедливая Россия" в ГД подготовила и направила на рассмотрение правительства РФ законопроект, предполагающий увеличение более чем в два раза размера социального налогового вычета, изменения вносятся в статью 219 Налогового кодекса РФ.

"Последний раз максимальный размер социального налогового вычета был повышен до 120 000 рублей в 2008 году. Понятно, что сегодня совсем другие цены и другие траты, в том числе на лечение или образование. Мы предложили проиндексировать этот показатель с учетом инфляции за все прошедшие годы",- отметил в четверг в своем Telegram-канале лидер фракции Сергей Миронов. Власти теряют возможность сдерживания цен на бензин

Он добавил, что в случае принятия законопроекта максимальный размер социального налогового должен вырасти "в два с лишним раза — до 288 608 рублей". Миронов выразил надежду, что "правительство поддержит это давно назревшее решение".